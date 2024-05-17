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Путин объяснил санкции США против китайских авто

Источник:
Sibnet.ru
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США ввели санкции против китайских автомобилей из-за их качества, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политеха.

«Мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда и ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Ну вот как недавно, взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», — сказал Путин.

Белый дом объявил о повышении в четыре раза пошлин на китайские электрокары — с 25% до 100%.

Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и хотела бы расширять сотрудничество, говорил Путин по итогам российско-китайских переговоров.

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Политика #Мир #Авторынок
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