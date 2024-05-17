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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщают бразильские СМИ.

Лула да Силва обсудил полученное приглашение с главой МИД Швейцарии Мауро Виэйрой, и они решили, что бразильскую делегацию на конференции будет возглавлять не президент. Пока неизвестно, кто будет представлять крупнейшую южноамериканскую страну на встрече, приводит ТАСС материал CNN Brasil.

По данным телеканала, бразильские власти решили, что в участии президента нет смысла, так как на конференции не будут присутствовать Россия — вторая стороны конфликта.

Швейцарский МИД ранее сообщил, что Берн пригласил на эту конференцию более 160 делегаций, в том числе из государств Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Россия не вошла в список приглашенных на эту встречу.

МИД РФ заявил, что Россия не собирается участвовать не только в конференции по Украине в Швейцарии, но и в любых мероприятиях по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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hunter967

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