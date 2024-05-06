Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия

Президент России Владимир Путин поручил Генштабу ВС РФ подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на угрозы «западных лиц», говорится в сообщении Минобороны.

«В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа», — сказано в сообщении.

Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.

Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России, уточнили в Минобороны.