Путин назвал Украине условия новых переговоров

Москва готова вернуться к мирным переговорам с официальным Киевом, заявил президент Владимир Путин.

Однако они возможны «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», — отметил Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стамбульские соглашения, напомнил президент, устраивали обе стороны. Кроме этого, возобновление переговоров должны учитывать текущие реалии, которые сложились на земле, добавил Путин.

Российский лидер напомнил, что весной 2022 года Киев и Москва достигли предварительной договоренности о прекращении огня, эти условия были парафированы, но потом Украина отказалась от реализации соглашения.

Президент Владимир Зеленский в настоящее время продвигает мирный план, который будет обсуждаться на предстоящей конференции в Швейцарии. Он включает возвращение к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, а также выплату Москвой репараций.