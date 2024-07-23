Кадыров поручил защитить Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Об этом он написал в своем телеграм-канале после встречи с мужем основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владиславом.

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров.

По словам Кадырова, с начала июля путем юридических махинаций Wildberries переходит в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Рычаги этого якобы рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев

Глава Чечни подчеркнул, что сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Кадыров добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

Планы по объединению Russ и Wildberries были официально представлены в июне. Предположительно, Бакальчук займет пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Роберт Мирзоян станет ее главным исполнительным директором.

Совместная платформа будет присутствовать в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китае и охватит более 5,8 миллиарда пользователей. Проект также подразумевает глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов.