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Песков допустил разблокировку Instagram

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает возможным восстановление доступа к Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), но не в условиях военных ограничений.

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что возможной разблокировка станет, «как только потребность в этих ограничениях станет минимальной»

«Я глубоко убежден, <…> что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более, если сохраняется такая возможность», — сказал представитель Кремля.

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Политика #Россия #Соцсети
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