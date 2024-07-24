Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries

Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения», — сказал представитель Кремля, подчеркнув при этом, что власти в курсе сделки по объединению Wildberries и Russ Outdoor.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. С начала июля Владислав Бакальчук перестал участвовать в работе Wildberries.

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией в компании Wildberries, где якобы происходит «рейдерский захват».

Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук после этого заявила, что объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — не рейдерский захват, а результат бракоразводного процесса.