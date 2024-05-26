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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Италия отвергла призыв разрешить Киеву наносить удары по России

Источник:
РБК
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не поддержал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников снять ограничения по использованию предоставленного Украине оружия по территории России.

«Мы не пошлем итальянских солдат на Украину, а военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться на территории Украины. Мы работаем ради мира», — приводит РБК заявление Таяни.

По его словам, Италия — неотъемлемая часть НАТО, но подчеркнул, что «каждое решение должно приниматься коллегиально». С похожей позицией выступил вице-премьер страны, один из лидеров правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Сальвини тоже исключает отправку войск на Украину. «Мы хотим мира, а не третьей мировой войны», — подчеркнул он. Против появления на украинской территории западных военных выступал и министр обороны Италии Гуидо Крозетто, предупредив, что это приведет к резкой эскалации конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
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