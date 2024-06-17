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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал условие для немедленных переговоров с Россией

Источник:
РИА Новости
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Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра при условии, что Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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