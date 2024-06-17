Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Нынешняя динамика на фронте демонстрирует ухудшение положения Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются», — сказал Песков в интервью журналисту «России-24» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, «нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться».

«Зеленский приходил к власти под флагом мира, с намерением установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что не держится за кресло. Он всегда говорил, что готов на все ради своей родины. Посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию», — отметил Песков.