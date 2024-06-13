Российские магазины электроники остановили продажи

Ряд российских магазинов электроники приостановил продажи в ответ на волатильность валютного рынка, вызванную новыми санкциями США.

Так, один из крупных ретейлеров объяснил приостановку продаж «непонятным курсом доллара», пишет телеграм-канал «Бэкдор». Отмечается, что возобновление продаж произойдет после корректировки цен.

После объявления Минфином США нового пакета санкций от 12 июня Московская биржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны Евросоюза соблюдают эти санкции.

Центробанк уточнил, что ограничения «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Официальный курс рубля будут устанавливать по внебиржевому рынку.