Спецназ ликвидировал террористов в ростовском СИЗО

Спецназ ликвидировал захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ФСИН.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении

Операция спецназа длилась три минуты. Перед штурмом с преступниками, захватившими заложников, вели переговоры, которые не дали результатов.

По информации ведомства, утром несколько арестантов в ростовском следственном изоляторе захватили в заложники двух сотрудников. Одним из заложников стал начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богам, вторым — надзиратель.

Преступники утверждали, что состоят в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщили в экстренных службах.