НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спецназ ликвидировал террористов в ростовском СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
640 9

Спецназ ликвидировал захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ФСИН.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении

Операция спецназа длилась три минуты. Перед штурмом с преступниками, захватившими заложников, вели переговоры, которые не дали результатов.

По информации ведомства, утром несколько арестантов в ростовском следственном изоляторе захватили в заложники двух сотрудников. Одним из заложников стал начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богам, вторым — надзиратель.

Преступники утверждали, что состоят в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщили в экстренных службах.

Еще по теме
Обвиняемые захватили заложников в СИЗО Ростова‑на‑Дону
ВСУ ударили ракетой по жилому дому в Шебекино
Режим повышенной готовности ввели в Красноярске из‑за медведей
Истребитель‑бомбардировщик Су‑34 разбился в Северной Осетии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Китайские автопроизводители обсудят уход из России
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Российские магазины электроники остановили продажи
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
Обсуждение (9)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
65
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
45
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
31
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы