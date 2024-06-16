Турция, Саудовская Аравия и Кения в ходе саммита по Украине в Швейцарии выступили за участие России в мирном процессе. Без этого добиться прогресса невозможно, отметили они.

«Саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта — Россия», — приводит РБК упрек министра иностранных дел Турции Хакана Федуна.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд убежден, что заслуживающие доверия переговоры предполагают «трудный компромисс». Кенийский президент Уильям Руто заявил, что «Россия тоже должна быть за столом», потому что этот форум «не должен быть встречей только друзей».

Призывы к тому, чтобы Россия участвовала в международных переговорах по урегулированию, со временем только усилятся, заявил старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра «Клингендаль» Боб Дин считает.

Саммит в Швейцарии: шаг к миру или попытка «прогнуть» Россию

«Есть риск, что если Украина будет ждать слишком долго, в конечном итоге могут появиться конкурирующие форматы. Она рискует потерять инициативу», — отметил Дин.