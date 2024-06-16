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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Участники саммита в Швейцарии выкрикивали бандеровские лозунги

Источник:
РИА Новости
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Главы ряда делегаций на саммите по Украине в Швейцарии вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги.

Во время группового фотографирования Трюдо выкрикнул «Слава Украине». Некоторые глав делегаций ответили ем выкриком «героям слава». На этот момент обратило внимание РИА Новости.

Речь идет о бандеровском лозунге «Слава Украине, героям слава». В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.

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Президент России Владимир Путин 5 июня на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ объяснил значение термина «денацификация» — одной из целей проведения на Украине специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, это означает запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.