Главы ряда делегаций на саммите по Украине в Швейцарии вслед за премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги.

Во время группового фотографирования Трюдо выкрикнул «Слава Украине». Некоторые глав делегаций ответили ем выкриком «героям слава». На этот момент обратило внимание РИА Новости.

Речь идет о бандеровском лозунге «Слава Украине, героям слава». В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.

Президент России Владимир Путин 5 июня на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ объяснил значение термина «денацификация» — одной из целей проведения на Украине специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, это означает запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне.