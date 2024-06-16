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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ряд ключевых стран не подписали коммюнике саммита по Украине

Источник:
РИА Новости
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Часть ключевых стран мира, включая участников БРИКС, отказалась подписывать совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии.

Документ подписали 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд, приводит РИА Новости итоговую декларацию.

Согласно тексту, участники теста призвали:

  • вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС;
  • обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях;
  • освободить всех военнопленных с обеих сторон;
  • вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных детей» и других «незаконно задержанных» гражданских лиц.

При этом в документе отмечается, что «для достижения мира нужны диалог между всеми сторонами и их участие», то есть речь идет о начале диалога с Россией.

Тема: Военная операция на Украине
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