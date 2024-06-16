Ряд ключевых стран не подписали коммюнике саммита по Украине

Часть ключевых стран мира, включая участников БРИКС, отказалась подписывать совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии.

Документ подписали 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд, приводит РИА Новости итоговую декларацию.

Согласно тексту, участники теста призвали:

вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС;

обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях;

освободить всех военнопленных с обеих сторон;

вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных детей» и других «незаконно задержанных» гражданских лиц.

При этом в документе отмечается, что «для достижения мира нужны диалог между всеми сторонами и их участие», то есть речь идет о начале диалога с Россией.