Вооруженные силы Украины потеряли интерес к Крымскому мосту

Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, заявил пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе», — приводит РИА Новости слова Плетенчука.

Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — сугубо гражданский объект. Но он подвергался атакам со стороны Украины. 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, в результате частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.