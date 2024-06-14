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Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы

Источник:
ТАСС
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Бывший президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп назвал немыслимым прибытие в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота России.

«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — цитирует ТАСС Трампа

Выступая после встречи в Вашингтоне с законодателями-республиканцами из обеих палат Конгресса США он заявил, что американцы «хотят видеть успех своей страны». «Сейчас у нас нет успеха», — отметил Трамп.

Корабельная группа ВМФ России после отработки высокоточного оружия прибыла в порт Гаваны, сообщило Минобороны России. В ее состав входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ни один из российских кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона, подчеркнули в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Твоим вопросам необходим клинический анализ, как и персонажам с ролика держащих советское знамя и выкрикивая...

Nik3316

подтерлась твоя украина своими боевыми знаменами...

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!