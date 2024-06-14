Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы

Бывший президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп назвал немыслимым прибытие в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота России.

«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — цитирует ТАСС Трампа

Выступая после встречи в Вашингтоне с законодателями-республиканцами из обеих палат Конгресса США он заявил, что американцы «хотят видеть успех своей страны». «Сейчас у нас нет успеха», — отметил Трамп.

Корабельная группа ВМФ России после отработки высокоточного оружия прибыла в порт Гаваны, сообщило Минобороны России. В ее состав входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ни один из российских кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона, подчеркнули в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы.