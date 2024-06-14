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Зеленский оценил мирную инициативу Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Предложению российского лидера Владимира Путина о прекращении огня и начале переговоров с Киевом нельзя доверять, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, если условия Путина будут выполнены, Россия продолжит наступательные действия. «Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — цитирует Зеленского Reuters.

Ранее Путин в ходе выступления в МИД заявил, что если украинские войска будут полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев официально откажется от вступления в НАТО, Москва немедленно прекратит огонь и начнет переговоры.

Путин также подчеркнул, что это не предложение о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Он уточнил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития».

В качестве ключевых условий мира российский лидер также назвал фиксацию статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах, а также отмену всех западных санкций против России.

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Топ комментариев

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

mosquito__2010

США - бесконечный источник лапши для инфантилов ) Украина - бесконечный источник инфантилов хавающих...

GammiPluh

мы примем Мексику в ОДКБ если она победит США... и вот в такое же поверили украинцы когда им сказали...