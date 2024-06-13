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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией

Источник:
РБК
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины над Россией — это обязательный минимум, необходимый для вступления страны в альянс.

«Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться. Мы должны быть уверены, что Украина одержит победу. Это абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы Украина стала членом альянса», — приводит РБК заявление Столтенберга.

По его словам, НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне сделает несколько важных заявлений, «касающихся поддержки Украины и перспектив ее вступления в блок».

Западные государства объявят о новых поставках военной техники, средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и т.д., которые необходимы, чтобы Украина «победила, как суверенное независимое государство».

Россия видит в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин называл стремление Украины присоединиться к блоку одной из причин начала военных действий в 2022 году.

Тема: Военная операция на Украине
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