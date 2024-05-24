Путин обсудит с Лукашенко ядерные учения с участием Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Белоруссию обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также ядерных учений РФ с участием белорусских военных.

«Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается», — сказал Путин во время встречи с Лукашенко, которая прошла в аэропорту Минска.

По его словам, обсуждена будет и вторая фаза ядерных учений. «Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях», — отметил также Путин.

Учения по применению ядерного оружия начались в России

«После выборов (президента в России, – ред.) это один из первых визитов, после КНР, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения с Китаем. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше, закавказскому», — сказал Лукашенко.

Вечером в четверг, 23 мая Путин прибыл в белорусскую столицу с двухдневным официальным визитом.