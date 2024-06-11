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Россия и Белоруссия отработают применение ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — сказано в сообщении. В ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия, уточнили в российском военном ведомстве.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — отметили в Минобороны.

Первый этап учения начался 21 мая по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. В ходе него личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.

Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.

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Оборона #Армия #Военная политика
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