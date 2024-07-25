Вертолет Ми‑28 разбился в Калужской области

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области во время планового полета, экипаж погиб, говорится в сообщении Минобороны России.

«Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб, — сказано в сообщении.

По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. На месте крушения работает комиссия ВКС, уточнили в российском военном ведомстве.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапша, катастрофа произошла в Жиздринском районе на границе с Брянской областью, в лесном массиве неподалеку от деревни Кленки.

«На месте крушения работает оперативная группа и спасатели», — сказал губернатор.