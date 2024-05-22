НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Учения по применению ядерного оружия начались в России. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
185 0

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе, сообщило Министерство обороны России.

Провести учения приказал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин. В МИД РФ заявили, что маневры следует рассматривать в контексте «воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО».

В ходе учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытого выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

Авиация ВКС тренируется устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

Тема: Военная операция на Украине
Перелом СВО: зачем Россия наступает на Харьковскую область
Глава МИД Германии оказалась в Киеве с неожиданным визитом
Истек срок президентских полномочий Зеленского
Британия заявила о нежелании напрямую воевать с Россией
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Учения по применению ядерного оружия начались в России. ВИДЕО
Евросоюз передаст доходы от российских активов Украине
Россиянам введут ограничения на денежные переводы
ООН признала легитимность Зеленского после 20 мая
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
18
Врач объяснил пользу от утреннего секса для женщин и мужчин
17
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
15
Путин объявил победу над безработицей
13
Автомобили «Волга» возродились на китайской базе