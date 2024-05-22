Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе, сообщило Министерство обороны России.

Провести учения приказал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин. В МИД РФ заявили, что маневры следует рассматривать в контексте «воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО».

В ходе учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытого выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

Авиация ВКС тренируется устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.