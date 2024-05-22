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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Конгрессмены призвали разрешить Украине наносить удары по России

Источник:
ТАСС
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Группа американских конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.

«Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», — приводит ТАСС письмо американских законодателей.

Таким образом, конгрессмены предлагают Белому дому разрешить использование переданных США вооружений для «нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах».

Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по российской территории.

Накануне Вашингтон посетила группа депутатов Верховной рады Украины для встречи с конгрессменами, чтобы таким образом попытаться надавить на Белый дом.

Ранее в России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. В МИД РФ заявили, что маневры следует рассматривать в контексте «воинственных высказываний западных официальных лиц».var isrImgOverId=661645;

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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