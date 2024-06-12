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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британский эксперт оценил риск ядерной войны с Россией

Источник:
The Guardian
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Разрешение Запада на удары в глубину России поставленным им Украине дальнобойным оружием приблизили мир к ядерной войне, считает британский политолог Раджан Менон.

Огромная проблема в том, что «риск ядерной эскалации невероятно сложно рассчитать», приводит The Guardian мнение эксперта. Нет процедуры и надежных оснований для оценки: в мире не было кризиса, который разрастался бы постепенно и заканчивался применением ядерного оружия.

«Поэтому аналитики и комментаторы, которые пытаются определить риск российской эскалации, ставят себя на место [президента России Владимира] Путина и пытаются увидеть мир и украинский конфликт так, как их видит он. Но они не могут быть уверены, что их попытки реконструировать его взгляды соответствуют реальности», — отметил Менон.

В конечном счете, по словам эксперта, от неясности никуда не деться. «В таких обстоятельствах необходимо помнить о том, что ошибаться нельзя — при наличии ядерного оружия это катастрофично», — подчеркнул он.

Путин ранее заявил, что не ставил вопрос об использования ядерного оружия. «Нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. <…> Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — сказал российский лидер в ответ на вопрос представителя агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине.

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