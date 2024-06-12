Украинских солдат подсадили на энергетические напитки

Энергетические напитки, брендированные в духе патриотичной маскулинности, стали для украинских солдат подспорьем в армейских тяготах, а также хорошим заработком для их производителей, пишет корреспондент The New York Times Джеффри Джеттлмэн.

«Проснувшись утром, я пью энергетик. Выходя на патрулирование, я пью энергетик. И перед атакой я выпиваю энергетик», — рассказал корреспонденту NYT один из украинских солдат, представившийся позывным Психо.

По его словам, ему, как разведчику, приходится проходить пешком многие километры со снаряжением в 40 килограммов. «И вы нормально не ели и не спали три дня. Если вы не выпьете эту штуку, где вы возьмете силы для последнего рывка?» — объяснил Психо привязанность к энергетикам.

«Истощенные и выдохшиеся войска на передовой попались на крючок усиленно рекламируемых энергетических напитков с высоким содержанием кофеина. Их ассортимент все увеличивается», — отметил Джеттлмэн.

Продажи энергетиков стремительно растут. Они «стали одним из светлых пятен в угасающей украинской экономике», — заключил корреспондент NYT.