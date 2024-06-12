НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинских солдат подсадили на энергетические напитки

Источник:
The New York Times
360 16

Энергетические напитки, брендированные в духе патриотичной маскулинности, стали для украинских солдат подспорьем в армейских тяготах, а также хорошим заработком для их производителей, пишет корреспондент The New York Times Джеффри Джеттлмэн.

«Проснувшись утром, я пью энергетик. Выходя на патрулирование, я пью энергетик. И перед атакой я выпиваю энергетик», — рассказал корреспонденту NYT один из украинских солдат, представившийся позывным Психо.

По его словам, ему, как разведчику, приходится проходить пешком многие километры со снаряжением в 40 килограммов. «И вы нормально не ели и не спали три дня. Если вы не выпьете эту штуку, где вы возьмете силы для последнего рывка?» — объяснил Психо привязанность к энергетикам.

«Истощенные и выдохшиеся войска на передовой попались на крючок усиленно рекламируемых энергетических напитков с высоким содержанием кофеина. Их ассортимент все увеличивается», — отметил Джеттлмэн.

Продажи энергетиков стремительно растут. Они «стали одним из светлых пятен в угасающей украинской экономике», — заключил корреспондент NYT.

Тема: Военная операция на Украине
Американские танки Abrams оказались не приспособлены к войне
Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушных целей
Кадыров заявил о наступлении в Сумской области Украины
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Развенчан популярный миф о витамине D
Шольц потребовал от Путина странного признания
Обсуждение (16)
Картина дня
Матвиенко заявила о необходимости обновления элит в России
Грузия приготовилась к возобновлению дипотношений с Россией
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Россияне вернулись к рекордным закупкам валюты
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
70
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
52
Додик заявил о планах Запада разделить Россию на пять частей
31
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
20
МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане