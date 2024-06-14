Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной

Украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — это главное условие для прекращения огня и начала переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин.

«Причем обращаю внимание — именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — сказал Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел России.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — отметил президента.

Россия при этом гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», добавил Путин.

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — подчеркнул президент России.