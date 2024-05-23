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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Посол Антонов ответил на призывы наносить удары по России

Источник:
Sibnet.ru
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Призывы конгрессменов разрешить Украине применять американское оружие по территории России крайне опасны и безрассудны, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — говориится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства. 

По его словам, «киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России», регулярно применяя для этого «смертоносную продукцию ВПК НАТО».

Антонов отметил, что американские политики «реагирует истерикой на успехи российских военных в ходе СВО, а для Киева главной целью является спровоцировать столкновение России и НАТО».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Зачем эти цивилизованные страны покупают это токсичное агрессивное зерно, кто объяснит ?