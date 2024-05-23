Посол Антонов ответил на призывы наносить удары по России

Призывы конгрессменов разрешить Украине применять американское оружие по территории России крайне опасны и безрассудны, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — говориится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства.

По его словам, «киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России», регулярно применяя для этого «смертоносную продукцию ВПК НАТО».

Антонов отметил, что американские политики «реагирует истерикой на успехи российских военных в ходе СВО, а для Киева главной целью является спровоцировать столкновение России и НАТО».