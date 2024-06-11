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Китайские автопроизводители обсудят уход из России

Источник:
No Limits
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Крупные китайские автомобильные компании обсуждают официальный уход с российского авторынка из-за американских санкций.

Проблема возникла в апреле этого года, когда сенатор Майк Галлахер внес в Конгресс США законопроект «No Limits Act of 2024». Он предполагает адресную направленность на конкретные структуры китайского бизнеса, пишет телеграм-канал No Limits.

Этот документ предполагает наделение президента США Джо Байдена неограниченными полномочиями в области наложения санкций в отношении китайских компаний. Причем в документе напрямую говорится о компаниях автомобильной промышленности.

Законопроект в случае его утверждения предполагает возможность применения санкций, если в течение полугода автокомпании не предпринимают шаги по уходу с российского рынка. Источники No Limits утверждают, что китайские производители серьезно рассматривают эту угрозу.

Обсуждается вариант официального ухода, за которым может последовать возвращение на российский рынок, но уже вне фирменного брендирования и без связи с материнскими структурами.

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