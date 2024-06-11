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Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, уехавших после начала боевых действий, возвращаться для восстановления страны.

Заявление прозвучало на брифинге в Берлине в рамках конференции по восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что возвращаться уехавшим гражданам нужно уже сейчас, так как стране необходимо больше рабочих рук.

«Есть направления, над которыми нужно работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии», — цитирует президента Украины издание «Страна.ua».

По данным Международной организации ООН по миграции на февраль 2024 года, с 24 февраля 2022 года за границей остаются более 6,5 миллиона украинцев, еще 3,7 миллиона переселились в другие регионы Украины.

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nicollaich

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