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Порошенко предсказал Украине энергетическую катастрофу

Источник:
РБК
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Украина в зимний период может столкнуться с энергетической катастрофой, если не будут приняты срочные меры, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

Главной и несомненной внутренней проблемой является коррупция, из-за которой разворовываются средства, выделенные на энергетику, возведение фортификационных укреплений, приводит РБК слова Порошенко.

«Но это еще полбеды. Кроме того, что они крадут деньги, переводят их в крипту и прячут по карманам, они крадут время, а Украина платит за это украденное время чрезвычайно высокую цену», — отметил экс-президент Украины.

Киев ранее заявил, что порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации в стране уничтожены, с марта Украина лишилась 9 ГВт мощностей.

В начале мая в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов и призывали граждан не включать в часы пиковых нагрузок энергоемкие приборы.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Недра и ТЭК
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