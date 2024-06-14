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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский заявил об обещании Си Цзиньпина не давать оружие России

Источник:
РБК
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Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не продавать «ни одного вооружения» России, заявил президент Украина Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — цитирует РБК Зеленского. Так он ответил на вопрос, передает ли Китай оружие России для конфликта с Украиной.

Зеленский и Си общались по телефону год назад, в апреле. Киев назвал разговор долгим и содержательным. В Пекине рассказали, что Си призвал к дипломатическому пути решения конфликта, и отметили предоставление Китаем гуманитарной помощи Украине.

Год назад в американские СМИ была слита разведывательная информации, свидетельствующая о планах Китая поставлять оружие России. Позднее Белый дом заявил, что не замечал подобных действий со стороны Китая.

Пекин категорически отрицает поставки оружия для России. «Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заверил МИД Китая.

Тема: Военная операция на Украине
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