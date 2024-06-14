Зеленский заявил об обещании Си Цзиньпина не давать оружие России

Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не продавать «ни одного вооружения» России, заявил президент Украина Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — цитирует РБК Зеленского. Так он ответил на вопрос, передает ли Китай оружие России для конфликта с Украиной.

Зеленский и Си общались по телефону год назад, в апреле. Киев назвал разговор долгим и содержательным. В Пекине рассказали, что Си призвал к дипломатическому пути решения конфликта, и отметили предоставление Китаем гуманитарной помощи Украине.

Год назад в американские СМИ была слита разведывательная информации, свидетельствующая о планах Китая поставлять оружие России. Позднее Белый дом заявил, что не замечал подобных действий со стороны Китая.

Пекин категорически отрицает поставки оружия для России. «Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заверил МИД Китая.