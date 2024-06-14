Украина и США подписали соглашение о безопасности

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между двумя странами, рассчитанное на 10 лет.

«Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в НАТО», — приводят «Известия» текст документа.

Согласно соглашению, в случае угрозы Украине высокопоставленные лица из Вашингтона и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и определить дополнительные потребности для украинской обороны.

В документе американская сторона также заявляет о военной поддержке Украины. «США намерены предоставить долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны», — сказано в документе.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение по безопасности не подразумевает использование американских сил на территории Украины.