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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина и США подписали соглашение о безопасности

Источник:
«Известия»
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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между двумя странами, рассчитанное на 10 лет.

«Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в НАТО», — приводят «Известия» текст документа.

Согласно соглашению, в случае угрозы Украине высокопоставленные лица из Вашингтона и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и определить дополнительные потребности для украинской обороны.

В документе американская сторона также заявляет о военной поддержке Украины. «США намерены предоставить долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны», — сказано в документе.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение по безопасности не подразумевает использование американских сил на территории Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Твоим вопросам необходим клинический анализ, как и персонажам с ролика держащих советское знамя и выкрикивая...

Nik3316

подтерлась твоя украина своими боевыми знаменами...

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!