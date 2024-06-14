Украина и США подписали соглашение о безопасности

Президенты США и Украины Джо
Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между
двумя странами, рассчитанное на 10 лет.
«Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к
возможному членству Украины в НАТО», — приводят «Известия»
текст документа.
Согласно соглашению, в случае угрозы Украине высокопоставленные лица из Вашингтона
и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и
определить дополнительные потребности для украинской обороны.
В документе американская сторона также заявляет о военной
поддержке Украины. «США
намерены предоставить долгосрочную материальную помощь, обучение и
консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную,
институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и
обороны», — сказано в документе.
Советник
президента США по нацбезопасности Джейк
Салливан заявил, что соглашение по безопасности не подразумевает использование
американских сил на территории Украины.