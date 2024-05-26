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ПВО Британии оказалось бессильно против российских ракет

Источник:
The Sun
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ПВО Великобритания бессильна перед российскими ракетами, заявил британский генерал Ричард Бэрронс, добавив, что у Лондона просто нет средств для отражения таких атак.

«Те же ракеты, что сейчас падают на Киев, могут поразить и Лондон. Только ПВО в Киеве гораздо лучше», — сказал в интервью The Sun Бэрронс. У Великобритании нет мощной противовоздушной и противоракетной обороны, как у Украины, поскольку раньше она была не нужна, пояснил он.

Генерал предупредил, что обычные российские ракеты могут долететь до Лондона за полтора часа. И если решение о таком ударе будет принято, то ракеты пойдут волнами по 60–90 штук за раз.

«И через 90 минут они прибудут в Лондон, причем с 500-килограммовой боеголовкой и точностью поражения до двух метров. Так что выбирайте, куда бежать», — сказал Бэрронс.

Российские ракеты-«невидимки» Х-101 воздушного базирования имеют дальность до 2 800 километров, а крылатые ракеты «Калибр» морского базирования — 2500 километров, отметил генерал.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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