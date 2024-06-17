НАТО приведет ядерное оружие в боеготовность

Страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — приводит ТАСС слова Столтенберга, сказанные им в интервью британским СМИ.

По его словам, транспарентность в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».

Особую озабоченность у него вызывает Китай, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и собирается увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1 тысячи к 2030 году, отметил Столтенберг.

«Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией — двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России», — считает генсек.