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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО приведет ядерное оружие в боеготовность

Источник:
ТАСС
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Страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — приводит ТАСС слова Столтенберга, сказанные им в интервью британским СМИ.

По его словам, транспарентность в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».

Особую озабоченность у него вызывает Китай, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и собирается увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1 тысячи к 2030 году, отметил Столтенберг.

«Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией — двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России», — считает генсек.

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Топ комментариев

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

GammiPluh

Другие страны накупили этих танков, а теперь сам производитель счел их устаревшими

Tsubasa Ozora

Ты за базаром то следи,кто там из них неугодный был?и вообще адрес свой и телефон напиши