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Президент Эстонии пообещал «поставить Россию на колени»

Источник:
РБК
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Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени, заявил президент страны Алар Карис.

Карис высказал мнение, что «самое главное сейчас — остановить российскую военную машину». «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени», — пообещал он.

По его словам, только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.

В ответ на вопрос о возможной отправке эстонских военных на Украину Карис заявил, что не может принимать таких решений. «Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент принимает решение об отправке войск», — пояснил он.

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