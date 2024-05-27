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Евросоюз резко нарастил закупку металлов в России

Источник:
РИА Новости
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Евросоюз увеличил закупки российских железа, стали и алюминия благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из данных европейской статистики.

Так, Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро, приводит РИА Новости данные Евростата

Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022 года. Италия нарастила закупки на четверть — до 85 миллионов евро, а Дания — на 30%, до 35,1 миллиона евро.

В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу — до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией — впятеро, до 22,4 миллиона евро.

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mihan-krap

Микространы, как маленькие собачки, громко лают, пока рядом хозяин)

Панкратов

Чем мельче шавка, тем громче лай...

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

c2h5oh76

это что за бред ты сгенерировал?