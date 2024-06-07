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«Аэрофлот» сообщил о начале поставок МС-21 в конце 2025 года

Источник:
ТАСС
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Группа «Аэрофлот» ожидает начала поставок среднемагистральных лайнеров МС-21 в конце 2025 года, ближнемагистральных SJ-100 — в первом квартале 2026 года, сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

«Срок, который сейчас согласованный, скорректированный, — это четвертый квартал 2025 года, первые МС-21. Поставки SJ-100 — это конец первого квартала 26 года», — цитирует ТАСС Александровского.

Он отметил, что в 2025 году компания недополучит 4 миллиона пассажиров из-за переноса сроков поставок, который планируется компенсировать за счет увеличения нагрузки на текущий флот.

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил журналистам о сдвиге поставок российских самолетов МС-21 и «Суперджет Нью». Изначально планировалось начать их поставки авиакомпаниям в 2024 году.

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