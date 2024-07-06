Финляндия из-за санкций столкнулась с дефицитом древесины

Стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений, поскольку два года назад Евросоюз запретил ее импорт из России.

«Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России», — передает финский телеканал MTV.

При этом эксперты прогнозируют, что дальнейший рост стоимости древесины обернется тяжелыми последствиями для финской экономики. Если санкции не будут отменены, деревообрабатывающая промышленность не сможет обеспечить себя сырьем.

По оценкам участников рынка, стоимость древесины в Финляндии будет ежегодно расти в среднем на 10%. При этом российские экспортеры уже нарастили доходы от продажи древесины в дружественные страны на треть к докризисному 2021 году — до 4 миллиардов долларов.