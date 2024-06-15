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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Стартовал поиск разработчика отечественной игровой приставки

Источник:
РБК
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Стартовали поиски потенциальных разработчиков российской игровой приставки, их ведет Минпромторг. Ведомство выполняет поручение президента Владимира Путина.

В марте 2024 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

При этом в России уже существуют сервисы, необходимые для операционной и облачной систем доставки игр — например, VK Play. Эта площадка позволяет геймерам покупать и скачивать игры в интернете.

На данном этапе определяются потенциальные исполнители среди производителей, а также необходимые для этого ресурсы и меры поддержки. В дальнейшем потребуется синхронизировать этот процесс с разработкой или адаптацией игр под новую приставку.

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Игры #Экшены #Промзона
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Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо