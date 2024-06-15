Стартовал поиск разработчика отечественной игровой приставки

Стартовали поиски потенциальных разработчиков российской игровой приставки, их ведет Минпромторг. Ведомство выполняет поручение президента Владимира Путина.

В марте 2024 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям.

При этом в России уже существуют сервисы, необходимые для операционной и облачной систем доставки игр — например, VK Play. Эта площадка позволяет геймерам покупать и скачивать игры в интернете.

На данном этапе определяются потенциальные исполнители среди производителей, а также необходимые для этого ресурсы и меры поддержки. В дальнейшем потребуется синхронизировать этот процесс с разработкой или адаптацией игр под новую приставку.