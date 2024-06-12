Турецкий эксперт раскрыл секрет устойчивости экономики России

Запад ожидал, что российская экономика под санкциями достигнет дна, но этого не произошло, пишет экономический обозреватель турецкого издания Duvar Мюхдан Саглам. Есть несколько факторов, благодаря которым Москва твердо стоит на ногах, отметила она.

Во-первых, Россия давно готовилась к внешним потрясениям и откладывала деньги на черный день. «Для Кремля давление извне не ново, всегда есть план "Б", иначе зачем ему был нужен резервный фонд в размере 600 миллиардов долларов?» — считает обозреватель.

Во-вторых, Россия сумела уклониться от санкций в отношении ее нефти и газа. За счет продажи углеводородов российские власти привлекли в бюджет 99 миллиардов долларов, тогда как ожидали 93 миллиарда, отметила обозреватель. Этого удалось достичь во многом благодаря содействию дружественных стран — Китая и Индии.

В-третьих, помогли «тихие спонсоры российского бюджета» — налоги от государственных предприятий и доходы от неэнергетического экспорта, например, продукции сельского хозяйство, указала Саглам.

«Запад все еще мнит себя центром вселенной. Но Россия по крайней мере на данный момент использует условия меняющегося мира в своих интересах», — заключил обозреватель.