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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Источник:
РИА Новости
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Заявления западных политиков говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту», — приводит РИА Новости заявление Орбана, которое он сделал в эфире радио Kossuth.

По словам премьера Венгрии, «спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков». Он подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о «российской угрозе» — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Не раскрывая деталей, Орбан сообщил, что сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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