Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.
«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — приводит ТАСС заявление Кобахидзе, сделанное им по случаю Дня независимости.
Он отметил, что «новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны».
В свою очередь Зурабишвили, в очередной раз повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — европейский или пророссийский.
Грузинское правительство заняло нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Оно неоднократно заявляла, что третьей стороне не удастся втянуть Грузию в этот конфликт, поскольку это грозит катастрофическими последствиями.
Президент страны, выполняющая в основном церемониальные функции, занимает откровенно прозападную и проукраинскую позицию.