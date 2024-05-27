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Премьер Грузии обвинил своего президента в измене родине

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — приводит ТАСС заявление Кобахидзе, сделанное им по случаю Дня независимости.

Он отметил, что «новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны».

В свою очередь Зурабишвили, в очередной раз повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — европейский или пророссийский.

Грузинское правительство заняло нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Оно неоднократно заявляла, что третьей стороне не удастся втянуть Грузию в этот конфликт, поскольку это грозит катастрофическими последствиями.

Президент страны, выполняющая в основном церемониальные функции, занимает откровенно прозападную и проукраинскую позицию.

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