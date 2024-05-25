Украина ударила по российской системе управления ядерными силами

ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

По словам Рогозина, объект является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. По мнению политика, «заказчиком грандиозного преступления» являются США.

«Мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — предупредил Рогозин.

По предварительным данным, повреждена радиолокационная станция «Воронеж-ДМ», которая предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

«Воронеж-ДМ» имеет дальность работы до 6 тысяч километров по горизонту и до 8 тысяч километров по вертикали. Она способна одновременно контролировать до 500 объектов. Объект был запущен в 2013 году.