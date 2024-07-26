Нанесен ракетный удар по военной базе США в Ираке

Используемая войсками международной коалиции иракская авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны подверглась ракетному обстрелу

По авиабазе, где в том числе дислоцированы силы США, были выпущены как минимум две ракеты, их тип неизвестен, приводит ТАСС сообщение портала Shafaq News, который сослался на источник в службе безопасности.

Силы правопорядка Ирака начали операцию для определения района, откуда были запущены снаряды. Информации о возможном материальном ущербе и о том, кто мог стоять за атакой, не приводится.