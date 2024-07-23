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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Севастополь отразил атаку украинских беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска уничтожили над Севастополем более 15 украинских БПЛА, разрушений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, осколки от одного БПЛА «упали в одном из ТСН, разбито стекло грузового автомобиля». «Осколки от второго беспилотника также упали рядом с домом в районе еще одного СНТ», — уточнил губернатор.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — подчеркнул Развожаев.

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