Севастополь отразил атаку украинских беспилотников

Российские войска уничтожили над Севастополем более 15 украинских БПЛА, разрушений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, осколки от одного БПЛА «упали в одном из ТСН, разбито стекло грузового автомобиля». «Осколки от второго беспилотника также упали рядом с домом в районе еще одного СНТ», — уточнил губернатор.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — подчеркнул Развожаев.