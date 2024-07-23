Севастополь отразил атаку украинских беспилотников

Российские войска уничтожили над Севастополем более 15 украинских БПЛА,
разрушений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку
БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента
военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал Развожаев
в своем телеграм-канале.
По его словам, осколки от одного БПЛА «упали в одном из ТСН,
разбито стекло грузового автомобиля». «Осколки от второго беспилотника также
упали рядом с домом в районе еще одного СНТ», — уточнил губернатор.
«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы
продолжают контроль обстановки», — подчеркнул Развожаев.