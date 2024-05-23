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СМИ узнали о задержании замначальника Генштаба

Источник:
«Коммерсантъ
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Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Как и в случае с арестованным ранее генералом Иваном Поповым, на сайте суда 22 мая появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными.

По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск, рассказал изданию источник. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

Ранее в российском военном ведомстве были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Они оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей. Тимур Иванов обвиняется в получении 1,185 миллиарда рублей.

Ранее по делу о мошенничестве (часть 4 статьm 159 УК) был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

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Топ комментариев

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

number10

На войне не думают, там все на реакции, за доли секунды все происходит.

mosquito__2010

Зачем эти цивилизованные страны покупают это токсичное агрессивное зерно, кто объяснит ?