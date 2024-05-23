СМИ узнали о задержании замначальника Генштаба

Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Как и в случае с арестованным ранее генералом Иваном Поповым, на сайте суда 22 мая появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными.

По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск, рассказал изданию источник. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

Ранее в российском военном ведомстве были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Они оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей. Тимур Иванов обвиняется в получении 1,185 миллиарда рублей.

Ранее по делу о мошенничестве (часть 4 статьm 159 УК) был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.