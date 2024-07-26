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Железнодорожный мост украли в Рязанской области

Источник:
ТАСС
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Неизвестные разобрали 60-тонный железнодорожный мост недействующей ветки, которая проходит через реку Верду в Скопинском районе Рязанской области.

«Разобрали недействующую платформу. Проводится проверка», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Как пояснили в пресс-службе, разобран пролет железнодорожного моста через реку Верду между селом Лопатино и деревней Новиково.

Отмечается, что железнодорожная ветка не стоит на балансе ни у администрации, ни у других ведомств и организаций.

Как сообщили местные СМИ, части моста нашли в пунктах металлоприема в Рязани.

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