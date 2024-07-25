Прокуратура проверит шоу «Последний герой» из-за съеденной выдры

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проверит участников реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» из-за незаконной охоты, сообщается на сайте ведомства.

В четвертом выпуске шоу «Последний герой» участники команды «Медведи» во время прогулки нашли старый капкан, в который попала выдра. Животное добил и разделал Алан Царикаев, а потом участники приготовили зверя и съели.

«Я подумал, кто-то скажет: "фу, так нельзя"», — говорил в выпуске Царикаев о своем поступке. Но соплеменники его поблагодарили и с радостью съели добычу.

Пока по данному инциденту идет проверка. «О результатах проверки Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.