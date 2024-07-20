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Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион

Источник:
Sibnet.ru
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Бывшая депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице Львова после покушения, женщине несколько раз выстрелили в голову из пистолета.

«Полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка. Параллельно используем технические возможности для идентификации нападающего», — написал глава МВД страны Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

При этом чиновник признал, что из-за плановых отключений света уличные камеры не работали, поэтому у следствия возникли проблемы с тем, чтобы определить, кто мог находиться на месте преступления во время стрельбы.

Нападение произошло на улице Масарика, неподалеку от дома, где живет Фарион. Стрелявший использовал пистолет без глушителя, после нескольких выстрелов он скрылся. Фарион доставили в больницу, где она умерла, не приходя в сознание.

Фарион известна русофобскими высказываниями и борьбой с русским языком. В частности, она призывала «утилизировать» русскоязычное население Украины. Также она заявляла, что не считает украинцами русскоязычных военнослужащих ВСУ.

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